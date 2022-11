FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.11.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 570 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LIONTRUST ASSET MAN. TARGET TO 1180 (1130) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BOOHOO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 45 (140) PENCE - BERENBERG CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 515 (850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 1030 (930) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 185 (200) PENCE - HSBC CUTS ADMIRAL GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2400 (2700) PENCE - HSBC CUTS DIRECT LINE TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 180 (190) PENCE - HSBC CUTS IMI PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1510 (1580) PENCE - HSBC RAISES INVESTEC PRICE TARGET TO 600 (524) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 318 (299) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 237 (262) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 40 (42) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSULTING TARGET TO 520 (450) P - 'OP' - RBC RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 345 (330) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 575 (550) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1050 (1020) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BODYCOTE PLC TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 600 PENCE - UBS CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 114 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS HALMA TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 2470 (3300) PENCE - UBS CUTS IMI PLC TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1150 (1300) PENCE - UBS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3200 (3400) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 203 (202) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ROTORK TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 370 (270) PENCE - UBS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 3100 (2596) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES SPIRAX-SARCO TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 13700 (11110) PENCE - UBS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2300 (1920) PENCE - 'BUY'



