Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstagmittag leicht im Plus gelegen. Damit reagierten die Märkte auf die Entspannung in Fernost.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstagmittag leicht im Plus gelegen. Bei ruhigem Geschäft kam der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , um 0,23 Prozent auf 2944,47 Punkte voran. Der französische Cac 40 zog mit 0,24 Prozent auf 6681,11 Punkte in gleichem Ausmass an. Der britische FTSE 100 kletterte danke der Gewinne der Öl- und Rohstoffwerte dagegen mit 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...