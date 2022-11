Kaco New Energy hat die neuen 3-phasigen Wechselrichter der Serie Blueplanet NX3 auf den Markt gebracht. Sie sollen über ein elegantes und doch robustes Design verfügen. Mit gleich neun Modellen 3-phasiger String-Wechselrichter für Photovoltaik-Anlagen geht Kaco New Energy an den Start. Die Produktfamilie der Blueplanet NX3 hat AC-Leistungen von 3 bis 33 Kilowatt. Damit sind Anwendungen vom kleineren Eigenheimdach bis zur solaren Gewerbehalle abgedeckt.Die Wechselrichter verfügen über zwei Maximum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...