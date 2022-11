Das Wirtschaftsministerium des Landes unterstützt bis 2024 zwölf wirtschaftsnahe Forschungsprojekte. Über 40 Unternehmen sind an den Projekten beteiligt. Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium fördert von 2022 bis 2024 wirtschaftsnahe Forschungsprojekte im Themenfeld Batterie mit circa 7,2 Millionen Euro. Über 40 meist mittelständische Unternehmen sind dazu von Beginn an eingebunden. Einer der Schwerpunkte ist das Batterierecycling. Zudem fließen Gelder in Projekte zur Bereitstellung von Lithium im Oberrheingraben, zur Erhöhung der Batteriesicherheit insbesondere bei Photovoltaik-Heimspeichern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...