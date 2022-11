Da sich die Effizienzverbesserung der PERC-Zellen deutlich verlangsamt, entwickelt die PV-Branche an der nächsten Generation von TOPCon, HJT und TBC. Astronergy arbeitet an N-Typ TOPCon-Solarzellen und -PV-Modulen mit hohem Wirkungsgrad. Zurzeit entwickelt die Photovoltaik-Branche verschiedene neue N-Typ-Solarzellen. Dafür müssen laut Sheng He, zuständig für Forschung und Entwicklung beim chinesischen Hersteller Astronergy, technische Probleme von den Herstellern gelöst werden. Auch Astronergy arbeitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...