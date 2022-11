Planet Farms, ein führendes Vertical-Farming-Unternehmen mit Sitz in Italien, führt seine unverwechselbaren Produkte in dem österreichischen Markt ein. Das Unternehmen beliefert von nun an mehr als 120 SPAR-Gourmet- und INTERSPAR-Märkte, Teil der SPAR Österreich-Gruppe, mit seinem hochinnovativen Salatsortiment. Eine einzigartige Symbiose aus Geschmack, Innovation und...

Den vollständigen Artikel lesen ...