Der Fonds Streetbox Real Estate Fund schliesst sein erstes Halbjahr mit einem positiven Resultat ab: Per 30. September 2022 beträgt die Anlagerendite über zwölf Monate berechnet 9.75%.Zürich - Der Fonds Streetbox Real Estate Fund schliesst sein erstes Halbjahr mit einem positiven Resultat ab: Per 30. September 2022 beträgt die Anlagerendite über zwölf Monate berechnet 9.75% (gegenüber 10.37% per 30.9.2021) und die Eigenkapitalrendite (ROE) beläuft sich auf 9.29% (gegenüber 9.84% per 30.9.2021). Die Mietzinseinnahmen steigen am Ende der Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr...

