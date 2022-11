Ashwin West (Schroders): Digitale Infrastruktur für Schwellenländer

22.11.2022 - Schwellenländer müssen dringend vielseitige Datentechnologien entwickeln, aber Investitionen sind unerlässlich, um die Kosten zu senken und sie für die Menschen nutzbar zu machen.

Die Welt ist auf Datenkonnektivität angewiesen. Als die Weltwirtschaft durch Covid-19 zum Erliegen kam, stiegen die Industrieländer ziemlich nahtlos auf das Homeoffice über, und die Erholung verlief schneller als ursprünglich erwartet.

Schwellenländer haben nicht die gleiche Entwicklung in Bezug auf Zugang, Erschwinglichkeit und Servicequalität erlebt. Aber es geht um weit mehr als den Zugriff auf Zoom oder Netflix. Wenn Sie in einer ländlichen Region in einem Schwellenland leben, sind Finanzdienstleistungen teilweise völlig unzugänglich. In ähnlicher Weise werden die Möglichkeiten zur Bildung und zur Deckung des Gesundheitsbedarfs ohne Internetzugang drastisch eingeschränkt. Es ist ein großes Hindernis für die Entfaltung von Potenzial. Frauen sind oft unverhältnismäßig stark betroffen.

Untersuchungen des Weltwirtschaftsforums zeigen, dass ein Land durch jede zusätzliche 10 Prozentpunkte der Internetdurchdringung das Pro-Kopf-BIP um 1,2 Prozentpunkte steigern kann. Würde man 10 Prozentpunkte der Bevölkerung Breitband zur Verfügung stellen, könnte das Pro-Kopf-BIP um fast 1,4 % steigen.

Das ist keineswegs eine einfache Lösung. Es gibt große Herausforderungen bei der Anbindung von Schwellenländern an das Internet, aber wir sehen enorme Chancen für diejenigen, die bereit sind, die Hindernisse zu überwinden.

Weltweit haben rund 4,5 Milliarden Menschen keinen Internetzugang. In Afrika haben nur 17,8 % der Menschen zu Hause Zugang zum Internet und nur 10,7 % haben Zugang zu einem Computer. Festes Breitband erreicht nur 10 % von Indien, und die 3G- und 4G-Internetdurchdringung liegt unter 5 %, mit starker Ungleichheit zwischen ländlichen und städtischen Gebieten. Die Mobilfunkdurchdringung in städtischen Gebieten liegt bei etwa 160 %, während sie in ländlichen Gebieten eher 40 % beträgt.

Bei der Behebung dieses Mangels an digitaler Infrastruktur und Internetzugang geht es um weit mehr als den Zugang zu Unterhaltung und Komfort. Daten der Weltbank ziehen eine direkte Linie zwischen der digitalen Wirtschaft und dem Entwicklungsstand, während die Durchdringung von mobilem Breitband positiv mit dem Pro-Kopf-Einkommen korreliert. Mehr Menschen in Indien haben ein Mobiltelefon als ein Bankkonto.

Bei der Einführung digitaler Infrastrukturen in Schwellenländern besteht ein Teufelskreis.

Es gibt einen weit verbreiteten Mangel an "Letzter Meile"-Infrastruktur sowie einen Mangel an Internetknoten und Rechenzentren, was zu einem langsameren und teureren Internetzugang führt.

Internetknoten sind im Wesentlichen Rechenzentren, die sich an gut positionierten Standorten befinden, die es verschiedenen Netzwerkbetreibern ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. Die Vorteile bestehen darin, die physische Entfernung zu verringern, die der Verkehr zurücklegen muss, in der Erhöhung der Geschwindigkeit und in der Senkung der Kosten für die Internetdienstanbieter. Dies wiederum reduziert die Kosten für die Kunden. Sie senken auch Eintrittsbarrieren, da Unternehmen die vorhandene Infrastruktur nutzen können. 90 % der Länder mit hohem Einkommen haben mindestens einen Internotknoten, verglichen mit 69 % der Länder mit niedrigem Einkommen. Darüber hinaus verfügen 53 % der Länder mit hohem Einkommen zwar über eine Verbindung zwischen Rechenzentrum und Cloud, aber kein Land mit niedrigem Einkommen hat die Möglichkeit, die Datenspeicherung auf diese Weise zu dezentralisieren.

Das Problem ist, dass die Kosten für intelligente Geräte und Datenpakete für Schwellenländer - insbesondere in ländlichen Gebieten - immer noch extrem hoch sind. Ein Smartphone kann in armen Ländern 80 % des durchschnittlichen Monatseinkommens kosten, verglichen mit nur 13 % in Ländern mit hohem Einkommen.

Infolgedessen besteht bei Datenunternehmen für Mobilfunknetze wenig Interesse an der Installation und bei Turmbetreibern auch nicht daran, Vermögenswerte zu besitzen, die derzeit wenig Nachfrage oder niedrige Auslastungsraten aufweisen. Ein Mangel an Strom oder zuverlässiger Stromversorgung kann die Betriebskomplexität und die Kosten weiter erhöhen.

Es gibt Lösungen, aber sie erfordern, dass Investoren Kapital bereitstellen, um eine Infrastruktur aufzubauen, die die Lücke schließen, den Zugang verbessern und die Kosten senken kann. Verbindungsgeschwindigkeiten können verbessert und Kosten gesenkt werden, indem lokale (oder nähere) Rechenzentren erweitert werden. Pay-as-you-go-Geschäftsmodelle können den Erwerb von Smartphones erleichtern. Es gibt auch vergleichsweise einfache Möglichkeiten, den Zugang durch kostengünstige Lösungen für Turmbetreiber in ländlichen Gebieten bereitzustellen.

Wir befinden uns in der Endphase der Bereitstellung von Finanzmitteln für ein Projekt zur Bereitstellung von Basisstations-Telekommunikationsinfrastruktur für ländliche Gebiete in Afrika. Damit können Mobilfunknetzbetreiber Sprach-, Daten- und SMS-Dienste für Kunden in ländlichen Gebieten anbieten. Diese Art von Turm kostet etwa 10.000 US-Dollar im Vergleich zu einer herkömmlichen Basisstation, die näher an 200.000 US-Dollar liegt.

Der Turm ist eine Einrichtung mit niedrigem Stromverbrauch und kann sich daher ausschließlich mit Solar-Photovoltaik (PV) und Batterien selbst versorgen. Die Betriebskosten dieser Türme sind ebenfalls sehr niedrig, da die Solarmodule keinen Kraftstoff und nur wenige bewegliche Teile benötigen, im Gegensatz zu den Dieselgeneratoren, die herkömmliche Türme mit Notstrom versorgen.

Der ländliche Turm kann etwa drei bis fünf Quadratkilometer abdecken. Ein Turm reicht aus, um ein typisches ländliches Dorf mit Konnektivität zu versorgen. Derzeit ist geplant, Türme in Nigeria, Kamerun und der Demokratischen Republik Kongo, aber auch in anderen Märkten in West- und Zentralafrika zu bauen. Wir erwägen auch weitere Aktivitäten in Ruanda, Südafrika, Benin und Nigeria.

Stellen Sie sich ein Radrennen vor, bei dem die Startpistole ertönt und drei Viertel der Teilnehmer die Räder anschrauben müssen, bevor sie diejenigen verfolgen können, die bereits voll im Tritt sind. Innovative Technologien wie diese neuen Telekommunikationstürme sind entscheidend, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für Schwellenländer zu schaffen. Für das Konzept des "gerechten Übergangs" - Aufbau einer größeren Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel für die am stärksten bedrohten Gemeinschaften - sind Instrumente zur Förderung finanzieller Unabhängigkeit, sozialer Mobilität und wirtschaftlicher Sicherheit von entscheidender Bedeutung, und Investoren können ihre Entwicklung ermöglichen.

