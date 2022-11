FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.11.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 250 (272) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 25 (26) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NEWRIVER TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 90 (85) PENCE - BARCLAYS STARTS ROLLS-ROYCE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 110 PENCE - BERENBERG CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 165 (180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TREATT PRICE TARGET TO 780 (680) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 700 (750) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 175 (155) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA RAISES BAE SYSTEMS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 900 (920) PENCE - BOFA RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 140 (138) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 90 (78) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 120 (114) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS ASOS TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 660 (1250) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 990 (980) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES WISE PRICE TARGET TO 500 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP CUTS SMITHS GROUP TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - EXANE BNP RAISES MELROSE INDUSTRIES TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - HSBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 440 (380) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES ADDS RIO TINTO TO 'FRANCHISE PICKS LIST' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4000 (3700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1650 (1450) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 700 (625) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 110 (99) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6700 (6600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 140 (195) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 2270 (2050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 660 (1250) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS PETERSHILL PARTNERS PRICE TARGET TO 280 (310) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 120 (129) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de