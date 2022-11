Der neue CEO von Huawei Technologies Switzerland wechselt von Deutschland in die Schweiz. Michael Yang leitete bis anhin als Chief Representative das Hauptstadtbüro von Huawei in Berlin.Dübendorf - Michael Yang übernimmt als neuer CEO die Führung der hiesigen Landesgesellschaft des weltweit agierenden Technologieausrüsters Huawei mit den drei Standorten Liebefeld, Dübendorf und Lausanne. Der neue Schweiz-Chef hat Huaweis Geschicke in Europa bereits lange Jahre als Führungspersönlichkeit mitgeprägt, bevor er nun im Rahmen einer normalen Rotation auf Haitao Wang nachfolgt.

