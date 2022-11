Yann Mauron (Pictet): ESG und nachhaltige Investitionen in Gesundheit

November 2022 -

Warum der private Gesundheitssektor Investoren die Möglichkeit bietet, attraktive Renditen zu erzielen und gleichzeitig die "soziale" Komponente von ESG zu fördern.

Wenn es um nachhaltige Investments geht, wird die "S"-Komponente in ESG häufig vernachlässigt. Die Investoren achten in der Regel am meisten auf Umweltbelange und Governance-Themen werden ohnehin als Standard angesehen. Soziale Erwägungen sind schwerer zu integrieren.

Investitionen in Gesundheitsunternehmen können helfen, dieses Defizit auszugleichen. Ganz gleich, ob es um die Finanzierung der Entwicklung neuer Zelltherapien für solide Tumore, die Nutzung fortschrittlicher Datenanalysen zur Optimierung des Designs klinischer Studien oder die Verbesserung der Versorgung älterer Menschen geht - Investitionen in das Gesundheitswesen verhelfen uns zu einem längeren, gesünderen Leben.

Die Covid-19-Pandemie hat deutlich gemacht, wie eng Gesundheit und positive soziale Auswirkungen zusammenhängen, und das Bewusstsein der politischen Entscheidungsträger und der Gesellschaft insgesamt geschärft. Das hat die Dynamik verstärkt, die mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung in Gang gesetzt wurde. Das dritte SDG, das darauf abzielt, "ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters zu gewährleisten und ihr Wohlergehen zu fördern", und viele der anderen Ziele hängen ebenfalls mit einer besseren Gesundheit und einer besseren Gesundheitsversorgung zusammen. Und es gibt noch viel zu tun, selbst in den Industrieländern. In der Europäischen Union zum Beispiel besteht bei mehr als 3 Prozent der Bevölkerung ungedeckter Bedarf an medizinischer Behandlung oder Untersuchung.1

Aus unserer Sicht sind die privaten Märkte eine besonders effiziente Möglichkeit für Investoren, Innovationen im Gesundheitssektor zu fördern - und davon zu profitieren ...