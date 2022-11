Nur wenige Tage nach dem Start des Förderprogramms sind die Mittel ausgeschöpft. Eigentlich sollten die 2,9 Millionen Euro bis Ende 2023 reichen.Erst am Freitag war das neue Förderprogramm "SPEICHERT" in Sachsen-Anhalt gestartet. Am Mittwoch ist es bereits wieder Geschichte. "Aufgrund der hohen Nachfrage ist das zur Verfügung stehende Budget für das Programm "Sachsen-Anhalt SPEICHERT" ausgeschöpft. Eine Antragstellung ist daher momentan leider nicht mehr möglich", heißt es auf der Website der Investitionsbank Sachsen-Anhalt, wo die Anträge gestellt werden konnten. Insgesamt 2,9 Millionen Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...