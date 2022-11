Die Plattformisierung ist in den vergangenen Jahren zu einem Buzzword des Finanzsektors geworden. Experten hatten vorausgesagt, dass digitale Plattformen im Finanzbereich die Rolle der Bank zukünftig verändern würden. Finanzierungsplattformen und digitale Finanzvermittlungen sollten dabei eine zentrale Rolle spielen. Doch wie real ist die Transformation für Banken wirklich?Von Holger HinzVor einigen Jahren galt unter Fachleuten im Bankenwesen die Plattformisierung als unumgänglich. Ähnlich wie die Plattform Airbnb den Übernachtungsmarkt maßgeblich verändert hat, so rechneten viele damit, dass auch das Bankwesen plattformisiert werden würde. Doch bislang hat es der vorausgesagte Trend nicht in die Wirklichkeit geschafft. Die große Disruption blieb aus.Im Retail-Bereich entstehen viele neue BezahlmodelleDie Bankenwelt durchläuft seit einigen Jahren - ähnlich wie viele andere Branchen ...

