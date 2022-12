HelloFresh SE bietet ab 17. November offiziell seinen Service in Spanien an. Die Expansion in die 19. geografische Region des Unternehmens stellt einen wichtigen Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens dar. Der Start in Spanien folgt auf die Einführung von HelloFresh in Japan und Irland sowie der Marke Green Chef in den Niederlanden im Laufe der vergangenen Monate....

