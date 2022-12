Georg Boekels heißt der neue Präsident des Provinzialverbandes Rheinischer Obst- und Gemüsebauer e.V. (Bonn). Die Delegiertenversammlung des Verbandes wählte den 61-jährigen Obstbauern am gestrigen Dienstag in Köln-Auweiler in geheimer Wahl einstimmig zum neuen Präsidenten der berufsständischen Interessenvertretung des rheinischen Obst- und...

