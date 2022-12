Die Solardachziegel von Meyer Burger befinden sich in der Endphase der Entwicklung. Die Markteinführung ist nach Abschluss einer Pilotphase in der zweiten Jahreshälfte 2023 geplant.Gwatt - Meyer Burger hat für seine Solardachziegel, die bald auf den Markt kommen sollen, einen ersten Vertriebspartner gefunden. Der Fachhändler Dachdecker-Einkauf Süd werde als erster Grosshändler die Solardachziegel von Meyer Burger Tile in Deutschland vertreiben, heisst es am Donnerstag in einer Mitteilung. Dachdecker-Einkauf ist laut Mitteilung einer der marktführenden Bedachungsfachhändler...

