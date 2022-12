Der Komponentenhersteller will in der Zeitperiode bis 2026 über den Konjunkturzyklus hinweg ein jährliches Umsatzwachstum zwischen 6 und 10 Prozent erreichen.Stein am Rhein - Der Komponentenhersteller Phoenix Mecano (PM) hat anlässlich eines erstmals durchgeführten Investorentages offizielle Ziele formuliert. Der Konzern will in der Zeitperiode bis 2026 über den Konjunkturzyklus hinweg ein jährliches Umsatzwachstum zwischen 6 und 10 Prozent erreichen, wie er am Donnerstag mitteilte. Das organische Wachstum soll dabei im Bereich von 4 bis 6 Prozent...

