FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.12.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 60 (73) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1850 (1975) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRIMARY HEALTH PROPERTIES TO 'UNDERWEIGHT'(OW) - PRICE TARGET 105(150)P - BERENBERG CUTS ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 65 (75) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES XP POWER PRICE TARGET TO 2430 (2080) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS PEARSON TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - EXANE BNP RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 635 PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 790 PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP STARTS INTERN, DISTR, SERVICES WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 310 PENCE - HSBC CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2750 (2820) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BP PRICE TARGET TO 570 (530) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 3155 (2955) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES TREATT PRICE TARGET TO 725 (600) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4000 (4500) PENCE - 'OW' - JPMORGAN CUTS EUROPEAN BANKS TO 'NEUTRAL' (OW) - JPMORGAN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 7500 (8500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 100 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 973 (903) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4500 (4350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES EUROPEAN UTILITIES TO 'OVERWEIGHT'(N). HEALTHCARE 'NEUTRAL' (UW) - JPMORGAN RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1200 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 3900 (3600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS ANGLO AMERICAN TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERF,) - PRICE TARGET 2800 (3000) P, - RBC CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 240 (280) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 530 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1200 (950) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



