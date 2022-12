Die Grosse Kammer hat am Donnerstag entsprechende Kürzungsanträge aus den Reihen der SVP abgelehnt.Bern - Der Nationalrat will die Personalausgaben des Bundes im Voranschlag 2023 nicht reduzieren. Er hat am Donnerstag entsprechende Kürzungsanträge aus den Reihen der SVP abgelehnt. SVP-Fraktionssprecher Pirmin Schwander (SZ) machte darauf aufmerksam, dass die Anträge eine weitere Stellenaufstockung verhindern wollten. Konkret sollten die neu geschaffenen Stellen für die Social-Media-Strategie...

