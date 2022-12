Die private Bau- und Immobiliengruppe DHG Holding AG blickt auf ein weiteres erfolgreiches Jahr in ihrer über 25-jährigen Unternehmensgeschichte zurück.Zürich / Zollikon - Die private Bau- und Immobiliengruppe DHG Holding AG blickt auf ein weiteres erfolgreiches Jahr in ihrer über 25-jährigen Unternehmensgeschichte zurück und sieht sich dank einer hervorragenden Finanzlage für die Fortsetzung des dynamischen Wachstums in den kommenden Jahren bestens gerüstet. Noch vor Jahresende wurde mit dem Erwerb eines Baugrundstücks in Höri...

Den vollständigen Artikel lesen ...