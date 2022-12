Aussagen des US-Notenbankchefs, der eine etwas langsamere Gangart bei Zinserhöhungen ankündigte, brachten allerdings nur moderate Gewinne.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Aussagen des US-Notenbankchefs, der eine etwas langsamere Gangart bei Zinserhöhungen ankündigte, brachten allerdings nur noch moderate Gewinne. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , zog am Mittag um 0,39 Prozent auf 3980,22 Punkte an. Der französische Cac 40 tendierte kaum verändert. Der britische FTSE 100...

