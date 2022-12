Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag sehr freundlich geschlossen. Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell hatten bereits am Vorabend eine Rally an der Wall Street verursacht.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag sehr freundlich geschlossen. Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell hatten bereits am Vorabend eine Rally an der Wall Street verursacht. Der Hüter der amerikanischen Geldpolitik hatte auf einer Veranstaltung gesagt, dass bereits im Dezember die Zeit für moderatere Zinserhöhungen gekommen sein könnte. Händler sprachen von einem vorweihnächtlichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...