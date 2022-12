Innovative Unternehmen etablieren sich gerade in unsicheren Zeiten als Leader und führen den Strukturwandel in ihren Branchen herbei. Die Abkehr von russischen Energiequellen beispielsweise, beschleunigt den ökologischen Umbau der Wirtschaft.Innovative Unternehmen etablieren sich gerade in unsicheren Zeiten als Leader und führen den Strukturwandel in ihren Branchen herbei. Die Abkehr von russischen Energiequellen beispielsweise, beschleunigt den ökologischen Umbau der Wirtschaft. von Frank Schwarz, Portfoliomanager der Fonds MainFirst Global Equities und Absolute Return Multi Asset Angst ist ein schlechter Ratgeber.

Den vollständigen Artikel lesen ...