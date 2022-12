FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.12.2022 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES 4IMPRINT GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4800 (2700) PENCE - BOFA RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 430 (415) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 130 (185) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS GSK PRICE TARGET TO 1550 (1975) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS RIO TINTO TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 5800 (6000) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 275 (280) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AB FOODS TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 1900 (1460) PENCE - JEFFERIES RAISES AJ BELL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 450 (290) PENCE - JPMORGAN CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 911 (973) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS THG TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 54 (42) PENCE - JPMORGAN CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 343 (403) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 560 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 94 (89) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 2560 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 1.70 (1.45) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 590 (497) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2950 (2900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY REINITIATES MARKS & SPENCER WITH 'EQUAL-WEIGHT' - 146 PENCE - MORGAN STANLEY REINITIATES SAINSBURY WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 220 PENCE - MORGAN STANLEY REINITIATES TESCO WITH 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 263 PENCE - UBS CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 345 (367) PENCE - 'BUY'



- JPMORGAN RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 550 (528) PENCE - 'UNDERWEIGHT'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de