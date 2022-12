Auf einer Fläche von sieben Hektar im Gubener Ortsteil Bresinchen hat der Energieversorger Envia Therm einen Photovoltaik-Solarpark mit 5 MW Leistung errichtet und ihn nun in Betrieb genommen. Envia Therm leistet einen weiteren Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Brandenburg. Denn das Unternehmen hat seinen zweiten Photovoltaik-Solarpark in Guben im Landkreis Spree-Neiße in Betrieb genommen. Dabei hatte man die Freiflächen-PV-Anlage nach Baubeginn im März 2022 bereits im dritten Quartal ...

