Die Genfer Rolex-Gruppe will in Bulle für 31,4 Millionen Franken Bauland erwerben. Die vier Parzellen weisen insgesamt eine Fläche von 105'000 Quadratmetern auf.Bulle - Die Genfer Rolex-Gruppe will in Bulle (FR) für 31,4 Millionen Franken Bauland erwerben. Darauf will der Uhrenhersteller eine Produktionsstätte mit 2000 Arbeitsplätzen errichten. Den geplanten Landverkauf machten die Gemeindebehörden von Bulle am Freitag publik. Der Generalrat beugt sich am 12. Dezember über das Projekt. Die vier Parzellen weisen insgesamt eine Fläche von 105'000...

