Das USD/CHF-Paar hat am Nachmittag die 0,94-Franken-Marke überschritten und der Greenback wird aktuell zu 0,9426 Franken gehandelt.Frankfurt - Der Kurs des US-Dollars ist am Freitag nach starken US-Konjunkturdaten gestiegen. Am Nachmittag liegt der EUR/USD-Kurs bei 1,0462 US-Dollar und damit etwa einen halben Cent tiefer als am Morgen. Auch zum Franken zeigt sich der Dollar gegen Handelstagende deutlich stärker. Das USD/CHF-Paar hat am Nachmittag die 0,94-Franken-Marke überschritten und der Greenback wird aktuell zu 0...

