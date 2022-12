Seit dem 28. November befindet sich JinkoSolar ISIN: US47759T1007 in einer steilen Aufwärtsbewegung, die jetzt den charttechnischen Widerstand erreicht hat. Das Tagestief vom letzten Montag lag bei 44,86 USD und zum Handelsschluss an der NYSE wurde das Hoch am Freitag bei 55,73 USD notiert. Zum Wochenauftakt wird man sehen, ob der Ausbruch über die 100- und 200-Tage-Linie gelingt und sich der Kurs weiter Richtung Norden absetzt. Wenn der Ausbruch ...

