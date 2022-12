Erst am letzten Sonntag hatten wir ausführlich über Fresenius Medical Care ISIN: DE0005785802 berichtet und mit folgendem Titel auf die bevorstehende Entscheidung hingewiesen: "Fresenius Medical Care: Die Rallye kommt - wachsam bleiben!" Wer noch nicht bei Fresenius Medical Care investiert war, konnte die Aktie am Montagmorgen zum Eröffnungskurs (30,00 Euro) auf Xetra kaufen. Am Freitag stieg der Kurs bis auf 31,10 Euro an und wenn sich der Aufwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...