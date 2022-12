Die CO2-Emissionen in dem niederländischen Gewächshausgartenbau werden in den kommenden Jahren bedeutend reduziert werden. Dafür unterzeichneten die Ministerien für Landwirtschaft, Wirtschaft, Klima und Finanzen am 30. November das Bündnis Energiewandel Gewächshausgartebau 2022-2030 mit dem Gewächshausgartenbausektor. Bildquelle: Shutterstock.com Die Parteien...

Den vollständigen Artikel lesen ...