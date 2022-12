Der Stromkonzern Axpo will angesichts der absehbaren Veränderungen in der Schweizer Stromproduktion im Ausland stark wachsen. Denn das Kerngeschäft in der Schweiz wird wegschmelzen.Baden - Der Stromkonzern Axpo will angesichts der absehbaren Veränderungen in der Schweizer Stromproduktion im Ausland stark wachsen. Denn das Kerngeschäft in der Schweiz wird wegschmelzen. «Wir betreiben unsere Wasserkraftwerke mit Konzessionen, die uns die Standortkantone und -gemeinden gewähren. Viele von diesen Konzessionen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wohl an diese...

Den vollständigen Artikel lesen ...