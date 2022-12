Der Nationalrat hat das Budget in der vergangenen Woche mit leichten Aufstockungen genehmigt. Auch mit diesen Anpassungen wird die Schuldenbremse im Jahr 2023 noch eingehalten.Bern - Der Ständerat befasst sich am Montagnachmittag mit dem Bundesbudget für das Jahr 2023. Der Nationalrat hat dieses in der vergangenen Woche mit leichten Aufstockungen genehmigt. Auch mit diesen Anpassungen wird die Schuldenbremse im Jahr 2023 noch eingehalten. Für die Zeit danach jedoch verdüstern sich die finanziellen Aussichten. Im schlechtesten Fall könnte das Finanzierungsdefizit gemäss...

