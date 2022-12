Besonders deutlich gingen die die Angebotsmieten in der Zentralschweiz (-2,1%) und der Grossregion Zürich (-1,3%) zurück.Zürich - Gute Nachrichten für all jene, die eine neue Wohnung suchen: Im November sind die Angebotsmieten nicht mehr weiter gestiegen. Der Swiss Real Estate Offer Index sank konkret um 0,6 Prozent, wie es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung des Immobilienberatungsunternehmens Iazi und der SMG Swiss Marketplace Group (u.a. Immoscout24) heisst. Zur Berechnung fliessen die in...

Den vollständigen Artikel lesen ...