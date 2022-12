Der Grossbank Credit Suisse hat sich in den vergangenen Wochen frisches Fremdkapital in Milliardenhöhe beschafft.Zürich - Der Grossbank Credit Suisse hat sich in den vergangenen Wochen frisches Fremdkapital in Milliardenhöhe beschafft. Seit dem Strategie-Update vom 27. Oktober seien erfolgreich HoldCo-Emissionen im Gegenwert von 5 Milliarden Dollar abgeschlossen worden. Die Mittel seien über verschiedene von der Holding begebene Papiere sowie mittels AT1-Anleihen aufgetrieben worden, teilte die CS am Montag...

Den vollständigen Artikel lesen ...