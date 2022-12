Die EIB investiert 36,7 Millionen Euro in das Vorhaben des australischen Start-ups. Es geht um die Fertigung eines aktiven Vorläuferkathoden-Materials für Batterien, das sich aus primären Rohstoffen und recycelten Metallabfällen herstellen lässt.Die Europäische Investitionsbank EIB hat einen Kredit über 36,7 Millionen Euro an das Unternehmen Königswarter & Ebell in Hagen vergeben. Es handelt sich um die deutsche Tochter des australischen Unternehmens Pure Battery Technologies (PBT). Mit den Mitteln, die über das europäische Förderprogramm "InvestEU" besichert sind, soll eine kommerzielle Demonstrationsanlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...