Börsianer verwiesen am Montag auf anhaltende Inflationsrisiken und die Ungewissheit über den Kurs der amerikanischen Zinspolitik.New York - Die US-Aktienmärkte sind am Montag schwach gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor nach einer halben Handelsstunde 0,88 Prozent auf 34 127,37 Punkte. Unter den anderen New Yorker Indizes gab der marktbreite S&P 500 um 0,99 Prozent auf 4031,45 Zähler nach, während es für den technologielastigen Nasdaq 100 um 0,83 Prozent auf 11 894,20 Zähler bergab ging.

Den vollständigen Artikel lesen ...