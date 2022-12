Das positive Momentum bei GK Software hält an. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen das Umsatzwachstum sogar weiter beschleunigen, so dass nach neun Monaten ein Umsatzanstieg um 18 Prozent auf 113,0 Mio. Euro in den Büchern steht. Das EBIT und das Nettoergebnis konnten sogar leicht überproportional verbessert werden - und das, obwohl der Vorjahreswert von einem hohen positiven Einmalertrag profitiert hatte. Bemerkenswerterweise schafft GK diese hohe Umsatz- und Gewinndynamik in einer Phase ...

