Der drittgrößte deutsche Versicherer Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005) will die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 auf 2,00 Euro je Aktie anheben. Dies entspräche einer Steigerung von 25 Prozent im Vergleich zur Dividende für das Geschäftsjahr 2021 (1,60 Euro). Die nächste Hauptversammlung der Talanx AG findet am 4. Mai 2023 statt. Ferner strebt Talanx an, die Dividende bis zum Jahre 2025 ...

