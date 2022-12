FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.12.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 725 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BOFA CUTS LANCASHIRE TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 615 (585) PENCE - BOFA CUTS OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 61 (69) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 485 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1205 (1200) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 274 (265) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1350 (1300) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 103 (100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1295 (1265) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS MONDI PLC TO 'UNDERPERFORM' (OP) - PRICE TARGET 1600 (1800) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BP PRICE TARGET TO 549 (527) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2987 (2761) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 920 (845) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 3670 (3230) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CLOSE BROTHERS TO 'UNDERWEIGHT' (N) - PRICE TARGET 1120 (1240) PENCE - JPMORGAN CUTS LLOYDS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 58 PENCE - JPMORGAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1070) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS UNITED UTILITIES TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1100 PENCE - JPMORGAN PLACES UNITED UTILITIES, SEVERN TRENT, PENNON ON 'NEG. CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 220 (180) PENCE - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 570 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2750 (2700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 800 (770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/RBC STARTS HIKMA PHARMACEUTICAL WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1750 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de