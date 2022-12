Die Schnäppchenjäger sind in diesem Jahr offenbar auf die Cyber-Monday-Angebote der Internetläden aufgesprungen.Zürich - Die Schnäppchenjäger sind offenbar auf die Cyber-Monday-Angebote der Internetläden aufgesprungen. Darauf deutet die Statistik der bargeldlosen Zahlungen hin, die für den 28. November ein deutliches Umsatzplus aufzeigt. Insgesamt haben die Schweizer am Cyber Monday mit ihren Kreditkarten online fast doppelt so viel ausgegeben im Vergleich zu einem durchschnittlichen Tag im Jahr 2022.

Den vollständigen Artikel lesen ...