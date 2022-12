Ein neuer Solarpark mit 8,4 MW von Juwi wird Solarstrom für Qcells erzeugen. Die Koreaner nehmen den Strom via PPA für ihre Kunden ab. Entwickler Juwi realisiert in Süddeutschland ein Photovoltaikkraftwerk mit 8,4 Megawatt Leistung für Qcells. Wie die Akteure mitteilten, werde der Solarpark 2023 auf einer 6,2 Hektar großen Ackerfläche in Eisenberg-Seltenbach entstehen - rund 40 Kilometer südlich des Juwi-Firmensitzes Wörrstadt. Die Stromvermarktung erfolgt ohne eine Förderung im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ...

