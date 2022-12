Frankfurt/Main - Bundestrainer Hansi Flick hat mit Bedauern auf das Aus von Oliver Bierhoff beim Deutschen Fußball-Bund reagiert und seine eigene Zukunft dabei offengelassen. "Meinem Trainerteam und mir fällt im Moment die Vorstellung schwer, wie die durch Olivers Ausscheiden entstehende Lücke fachlich und menschlich geschlossen werden kann", so Flick am Dienstag.



"Unsere Zusammenarbeit war immer von Loyalität, Teamgeist, Vertrauen und Zuverlässigkeit geprägt." Zusammenhalt sei die "DNA" des Teams gewesen. "Für mich persönlich war Oliver innerhalb des Teams mein erster Ansprechpartner und Freund", fügte Flick hinzu. "Wir hatten als gemeinsames Ziel das Projekt EM 2024 in Deutschland."

