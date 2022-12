Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sollen ab Donnerstag fast keine Corona-Maßnahmen mehr gelten. Im Kabinett gebe es keine Einigung für eine erneute Verlängerung der Corona-Verordnung, berichtet der MDR unter Berufung auf Regierungskreise.



Stattdessen solle es mehr um "Eigenverantwortung" gehen. Da die Verordnung nicht verlängert wird, laufen die Regeln zur Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und die Isolationspflicht am Donnerstag aus. Am Dienstagvormittag hatte Bayern bereits angekündigt, die Maskenpflicht im ÖPNV ab Samstag aufzuheben. Im Fernverkehr muss bundesweit weiterhin eine FFP2-Maske getragen werden.

