Q Energy und Lunaco planen in Mecklenburg-Vorpommern den Bau von zwei neuen PV-Parks mit zusammen 84 MW Leistung. Davon sollen auch die Anwohner profitieren. Die Unternehmen Q Energy und Lunaco wollen zwei große Freiflächen-Solarparks in Mecklenburg-Vorpommern realisieren. Laut Pressemitteilung befinde sich das Projektgebiet in der Gemeinde Lewitzrand (Parchim Umland) im südlichen Landesteil. Die Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 32 bzw. 52 MW verfügten dabei bereits über Aufstellungsbeschlüsse, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...