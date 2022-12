Die Solarparks sollen in Mecklenburg-Vorpommern entstehen und haben bereits Aufstellungsbeschlüsse. Die Tochtergesellschaft des koreanischen Photovoltaik-Herstellers baut ihre Projektpipeline in Europa damit auf mehr als zwölf Gigawatt aus. Allein rund 500 Megawatt an Photovoltaik-Freiflächenanlagen wollen die Partner in Deutschland realisieren.Q Energy und Lunaco habenden Bau von zwei Photovoltaik-Kraftwerken mit insgesamt 84 Megawatt in Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Für die beiden Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit 52 und 32 Megawatt gebe es bereits Aufstellungsbeschlüsse, so dass sie ...

