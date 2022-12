Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.343 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



An der Spitze der Kursliste standen bis kurz vor Handelsschluss die Aktien von RWE mit einem Plus in Höhe von zwei Prozent, sowie die Papiere der Rückversicherer Hannover Rueck und Münchner Rück (je plus zwei Prozent). Das Schlusslicht bildeten die Aktien von Fresenius Medical Care (minus vier Prozent). Der Dialyse-Konzern hatte zuvor nach nur zwei Monaten und "strategischen Differenzen" die Chefin ausgetauscht. Unterdessen ist Gas zur Lieferung im Januar teurer geworden.



Eine Megawattstunde (MWh) kostete am Nachmittag 139 Euro und damit etwa drei Prozent mehr als am vorherigen Handelstag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 18 bis 22 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben. Der Ölpreis sank derweil für seine Verhältnisse stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 80,68 US-Dollar, das waren 200 Cent oder 2,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag stärker.



Ein Euro kostete 1,0528 US-Dollar (+0,33 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9498 Euro zu haben.

