Die Analysten von TD Securities stellten fest, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) ihren Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte anhob, ohne jedoch eine Pause bei den Zinserhöhungen zu signalisieren, wie in einigen Prognosen erwartet wurde. Die RBA sieht die Risiken auf der Oberseite "In der heutigen Erklärung gab es keine Anzeichen dafür, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...