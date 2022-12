Copa und Cogeca bedauern, dass einige der Zielvorgaben, insbesondere in Bezug auf den Anteil an recycelten Kunststoffverpackungen und die Wiederverwendung/Wiederbefüllung, an der Realität vor Ort und den Auswirkungen insbesondere auf die Erzeuger von Wein, Frischobst und Gemüse in einem schwierigen sozioökonomischen Umfeld vorbeigehen. Bildquelle: Shutterstock.com Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...