Die Pflanzphase für Beeren in der Provinz Huelva ergibt eine insgesamt bepflanzte Fläche in der Provinz von 11.802 ha für die Saison 2022/23, was ganz ähnlich wie die 11.740 ha letztes Jahr ist, nur mit einem kleinen Anstieg von 0,53 %. Bildquelle: Shutterstock.com Die Vereinigung der Erzeuger und Exporteure von Erdbeeren und Beeren von Huelva (Freshuelva) hat informiert,...

Den vollständigen Artikel lesen ...