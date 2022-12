Die neue, einzigartige Verpackungslinie für Beeren wurde von The Greenery Softfruit zu Beginn dieses Jahres mit einem großartigen Erfolg während der niederländischen Saison vorgestellt. Basierend auf der Marktnachfrage sind Himbeeren, Blaubeeren und Brombeeren nun somit auch während der Importsaison in offenen Schalen zu 125 g zu haben. Foto © The Greenery...

